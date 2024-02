"I ragazzi irresistibili": in scena Branciaroli e Orsini Domani al Comunale per Benevento Città Spettacolo Teatro

“Chi ama il Teatro non può mancare” così Renato Giordano, direttore di Benevento Città Spettacolo Teatro, in vista del prossimo appuntamento in programma con la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Benevento. Appuntamento fissato per domani, mercoledì 28 febbraio alle 20:45, presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” dove in scena ci saranno Franco Branciaroli e Umberto Orsini in “I ragazzi irresistibili” per la regia di Massimo Popolizio. Due attori famosi per il loro spettacolo di varietà che si ritrovano a distanza di anni, protagonisti della commedia di Neil Simon, uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni.

“Due anziani attori di varietà, che hanno lavorato insieme tutta la vita per poi separarsi a causa di insanabili incomprensioni, sono invitati a riunirsi, per un’unica serata, in occasione di una trasmissione televisiva dedicata alla storia del glorioso varietà americano. Gli antichi contrasti non tardano però a ricomparire, dando luogo a un meccanismo teatrale di geniale comicità e profonda malinconia.

Dopo Pour un oui ou pour un non – al Grassi nel gennaio 2022 – Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano sul palcoscenico per dare vita alla commedia scritta da Neil Simon nel 1972 e diventata presto un film di notevole successo, nel tentativo di cogliere tutto quello che accomuna il testo più al teatro di Beckett (Finale di partita) o, addirittura, di Cechov (Il canto del cigno), piuttosto che a un lavoro di puro intrattenimento. In questo omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole, deliziose manie e tragiche miserie, li affianca la regia di Massimo Popolizio, che ritrova nei due protagonisti quei compagni di strada con cui ha condiviso tante esperienze, tra le più intense e significative del teatro di questi ultimi anni".