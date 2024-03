Festival Filosofico: a Benevento l'8 marzo arriva Dacia Maraini Tema dell'appuntamento 'Il Linguaggio del rispetto'

Sarà Dacia Maraini la protagonista del secondo appuntamento del 10° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. L'evento è fissato per l’8 Marzo, alle ore 15, al Teatro San Marco, con la lectio Magistralis affidata alla scrittrice Dacia Maraini che relazionerà sul tema: "Il linguaggio del rispetto”.

Dacia Maraini attraverso i suoi ultimi due romanzi “In nome di Ipazia. Riflessioni sul destino femminile” e "Vita Mia” torna ancora una volta a sottolineare l’importanza del linguaggio, e la scelta corretta delle parole, dentro cui possono nascondersi la prigione del pregiudizio o la chiave del rispetto e della libertà. Nel romanzo“ In nome di Ipazia. Riflessioni sul destino femminile” dà voce alle donne senza nome di ogni Paese in lotta per la dignità. Mettendo nero su bianco un vero e proprio manifesto al femminile, una denuncia appassionata che racconta le schiavitù che sopravvivono e i muri ancora da abbattere, le libertà negate e la ribellione necessaria. Un appello coinvolgente sul destino femminile contro ogni stereotipo e violenza. Nel romanzo “Vita mia” sceglie un linguaggio limpido e preciso, per raccontare l'esperienza più dolorosa della sua infanzia: la reclusione nel campo di concentramento per antifascisti in Giappone, la fame, l'umiliazione che lei e la sua famiglia hanno subito per difendere ideali di libertà, rifiutando ogni razzismo, ogni parola del lessico della violenza totalitaria.

Dacia Maraini è autrice di romanzi, opere teatrali, poesie e saggi. I suoi libri sono tradotti in oltre venti Paesi. Nel 1990 ha vinto il premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucrìa, nel 1999 il premio Strega con Buio.

Tra le sue molteplici pubblicazioni ricordiamo: Il treno dell'ultima notte, Milano, Rizzoli, 2008; La grande festa, Milano, Rizzoli, 2011; Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza, Milano, Rizzoli, 2013; La bambina e il sognatore, Milano, Rizzoli, 2015; Tre donne. Una storia d'amore e disamore, Milano, Rizzoli, 2017 Corpo felice. Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va, Milano, Rizzoli, 2018; Trio. Storia di due amiche, un uomo e la peste di Messina, Milano, Rizzoli, 2020; La scuola ci salverà, Milano, Solferino, 2021; Caro Pier Paolo, Milano, Neri Pozza, 2022.

Il programma dell'appuntamento prevede i saluti istituzionali di Antonella Tartaglia Polcini, Assessora alla cultura di Benevento, Maria Carmela Serluca, assessora alle finanze del Comune di Benevento, l'introduzione di Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. Coordina l'incontro Eugenio Murrali, giornalista e scrittore.