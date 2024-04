Domeniche al Museo: al Teatro Romano rievocazione storica dei Sanniti Con Maschere gladiatorie, saranno presentati equipaggiamenti militari e simulati combattimenti

Domenica 7 aprile alle ore 11,00 presso il Teatro Romano di Benevento, in occasione delle “Domeniche al Museo”, si svolgerà una rievocazione storica del popolo sannita e delle maschere gladiatorie, curata dall'Associazione Benevento Longobarda, affiancata dall'associazione Renactment Society, in collaborazione con la Direzione del Teatro Romano. Dopo una introduzione da parte dell'avvocato Mario Collarile, massimo esperto di storia dei gladiatori e del loro rapporto con la città di Benevento, verranno presentati gli equipaggiamenti militari sanniti e verranno simulati dei combattimenti, ovvero dei ludi funerari, che daranno vita al fenomeno della gladiatura.

Come tutti sanno, infatti, i primi gladiatori erano solo ed esclusivamente guerrieri sanniti, a cui vennero poi affiancate altre tipologie, fino a quando, nel I secolo a.C., la figura del sannita scomparve dai giochi gladiatori e venne sostituita da altre tipologie, ideate per rendere i combattimenti più spettacolari. Verranno quindi presentate le seguenti tipologie di gladiatori, che poi combatteranno tra di loro in duelli spettacolari: il Trace, il Murmillo, l'Hoplomacus, il Reziario, il Secutor, lo Scissor. Ogni tipologia verrà illustrata nelle sue particolarità e verrà data agli spettatori la possibilità di provare con mano alcune delle armi usate da questi gladiatori. L'iniziativa rientra nelle “Domeniche al Museo”, per cui ci sarà l'ingresso libero. Sarà quindi l'occasione per approfondire la gloriosa storia della città di Benevento, che per secoli ha ricoperto un ruolo centrale nel panorama politico europeo e mediterraneo. La fine della manifestazione è prevista per le ore 13.