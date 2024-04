Rubano (FI): "Ottimo lavoro per Teatro Comunale monumento nazionale" "Concordato ritiro strategico emendamento per inserirlo in quello della Commissione Cultura"

"Il collega Alessandro Amorese stamane mi ha comunicato l’inserimento del Teatro Comunale di Benevento tra quelli elencati nell’apposita legge per il riconoscimento di monumento nazionale. Con il relatore della legge ho concordato il ritiro strategico del mio emendamento per vederlo poi inserito nell'emendamento 1.510 redatto dalla Commissione Cultura contenente la proposta di riconoscimento del Teatro Comunale di Benevento tra i monumenti nazionali. In sostanza la proposta contenuta nel mio primo emendamento oggi e’ blindata. Trattasi di impegno concreto per la città di Benevento. Parlano i fatti e non intendo aggiungere altro. Non chiedo attestazioni di merito ma non consento considerazioni diverse dalla realtà. Ringrazio l’onorevole Amorese per la sensibilità concreta riservata su Benevento e il capogruppo di Forza Italia in commissione cultura Rita Dalla Chiesa per la impeccabile attività svolta in commissione. Si tratta di atto significativo poiché il Teatro Comunale di Benevento rappresenta una delle gemme culturali della nostra comunità, testimone di secoli di storia e di tradizione teatrale. Il riconoscimento di monumento nazionale conferisce un ulteriore prestigio e protezione a questa preziosa istituzione, garantendo la sua conservazione e valorizzazione per le generazioni future. Siamo fiduciosi che grazie all'impegno e alla determinazione delle istituzioni coinvolte, potremo presto anche celebrare il conferimento del riconoscimento al Teatro Comunale di Benevento" così in una nota a firma dell'onorevole Francesco Maria Rubano.