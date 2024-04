Jérémie Moreau vince lo Strega ragazzi narrazioni per immagini Con I Pizzly (Tunué), tradotto da Stefano Andrea Cresti

Con I Pizzly (Tunué), tradotto da Stefano Andrea Cresti, Jérémie Moreau è il vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria Narrazione per immagini.

"Sono felice. Ho vinto più premi in Italia che nel mio Paese" ha detto l'autore francese, classe 1987, originario di una banlieue parigina, fumettista e character designer nel campo dell'animazione, che sta creando un nuovo paradigma nel panorama sempre più movimentato del fumetto per adolescenti, premiato il 10 aprile alla Bologna Children's Book Fair da Vivian Lamarque (Premio Strega Poesia 2023). Ha ricevuto un riconoscimento in denaro offerto da Strega Alberti Benevento e un premio di pari entità, offerto da BolognaFiere, è stato assegnato al traduttore Stefano Andrea Cresti. Il Comitato Scientifico ha assegnato una menzione speciale al libro di Olga Tokarczuk, Il Signor Mirabile (TopiPittori), illustrato da Joanna Concejo, tradotto da Raffaella Belletti. "La storia dei Pizzly è una lunga, abbagliante metafora della distanza che abbiamo messo dalle nostre radici, dalla matrice sacra della vita, di come sia fondamentale recuperarla per affrontare il nostro futuro sul pianeta" spiega la motivazione. Tra i 38 titoli proposti dagli editori in questa categoria di concorso nella terna dei finalisti, scelta dal Comitato scientifico, oltre a Moreau sono arrivati: Jef Aerts, Più grande di un sogno, illustrato da Marit Tornqvist, tradotto da Olga Amagliani (Camelozampa) e Silvia Borando, Storie brevi (Minibombo). Annunciata anche la prima selezione di titoli del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nelle categorie 6+, 8+ e 11+ e la terna finalista della categoria Libro d'esordio. Il 10 maggio alle 13, all'Arena Bookstock del Salone Internazionale del Libro di Torino, saranno rese note le terne delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+ e sarà annunciato il vincitore della categoria Libro d'esordio in un evento condotto da Alessandro Barbaglia.