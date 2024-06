Poker di donne al Bct: l'energia femminile accende il Festival In centro la prima del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento

Poker di donne per la prima serata dell'ottava edizione del Bct, il Festival del cinema e della Televisione di Benevento. E, manco a dirlo, è un successo.

Non poteva che essere diversamente quando sui palchi del festival il direttore artistico Antonio Frascadore schiera le energie di Belen Rodriguez, Benedetta Porcaroli, Cristina Parodi e Lina Sastri.

Una carrellata di foto accompagnano Cristina Parodi che si racconta in piazza Torre dalla passione per il tennis al giornalismo, di cui diventa una signora indiscussa.

Non manca la prima mitica edizione del Tg5. E poi l'evoluzione della tv e del giornalismo, Verissimo e la sua ultima sfida: la moda.

Racconti di vita che si intrecciano con la carriera ma focus anche sulle pellicole, in particolare per Benedetta Porcaroli, che ha presentato il suo ultimo film “Vangelo secondo Maria” diretto Paolo Zucca, di cui è protagonista insieme ad Alessandro Gassmann.

E per Lina Sastri che invece ha presentato il suo esordio alla regia La Casa di Ninetta, un racconto autobiografico tratto dal suo omonimo libro.

E non poteva mancare il riferimento alla leggenda madre di Benevento, quella delle streghe in cui si è identificata Belen Rodriguez intervistata in piazza Roma da Mario Manca.

"Sento troppo - ha confessato - per questo sono un po' strega".

Si è detta emozionanta prima di confessarsi al pubblico che ha riempito Piazza Roma.

Ha svelato le sue fragilità, gli inizi, la voglia di riscatto, il successo. Con sincerità e ironia disarmanti.



Stasera, il festival attende l’attore di fama internazionale Riccardo Scamarcio salirà sul palco di Piazza Roma per celebrare uno dei più grandi interpreti della storia del cinema, nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita: Marcello Mastroianni. Attore immortale che ha conquistato il mondo, regalando al pubblico interpretazioni diventate iconiche. A seguire verrà proiettato il film Race For Glory: Audi vs Lancia, diretto da Stefano Mordini, prodotto dallo stesso Scamarcio che ne è anche protagonista. Evento realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio. A Piazza Santa Sofia un padre e un figlio uniti dalla stessa grande passione: gli attori Francesco e Mario Di Leva dialogheranno sul loro rapporto e su come l’arte di fare cinema si possa tramandare di generazione in generazione.

In Piazza Federico Torre, ancora, i DinsiemE: la coppia di creators Erick e Dominick con 1.9 milioni di iscritti su YouTube, parleranno del loro successo sul web e della serie tv destinata al pubblico dei più piccoli Mega Game in onda su Frisbee (canale del gruppo Warner Bros. Discovery).