Bulli ed eroi, firmato protocollo con l'associazione culturale Per la realizzazione della rassegna per ragazzi

E' stato sottoscritto stamane a Palazzo Mosti dal sindaco Clemente Mastella e dal regista Lorenzo D'Amelio, su delega della legale rappresentante Paola Dei, il protocollo d'intesa tra l'associazione culturale 'Centro studi di psicologia dell'arte e psicoterapie espressive' e il Comune di Benevento. Il protocollo, di durata triennale, ha lo specifico obiettivo di creare un' efficace sinergia e una fattiva cooperazione per la realizzazione, nella città di Benevento, della rassegna 'Bulli ed eroi Festival Internazionale del Film per ragazzi, giunto alla settima edizione e in programma dal 6 al 10 novembre 2024, con pre-festival ad ottobre.