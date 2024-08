Benevento città Spettacolo: omaggio ad Enzo Moscato La mostra al Teatro Comunale e ieri sera lo spettacolo all'Hortus Conclusus

Un omaggio sentito per celebrare il legame tra il festival di Benevento e il suo genio. Città Spettacolo celebra Enzo Moscato. All'attore e drammaturgo scomparso quest'anno sono state dedicate una mostra e uno spettacolo con cui la direzione di Renato Giordano, ha omaggiato l'artista che, tra i diversi incarichi della sua carriera, ha ricoperto quello di direttore del Festival negli anni 2007-2009.

Un’esperienza che parte dal viaggio visivo, accompagnato dal sottofondo musicale delle note delle musiche di Moscato, dalla mostra fotografica “We love Enzo in foto e senza”, curata da Fiorenzo de Marinis, esposta sul palco del Teatro Comunale “V. Emmanuele” di Benevento.

Per poi proseguire a teatro con l’appuntamento all’Hortus Conclusus con “Ritornanti” e nello Spazio Eventi con la prima proiezione del corto “Co’stell’azioni’”.

“Ritornanti” non è solo un tema, ma il fil rouge scelto dall’organizzatore, Claudio Affinito, amico storico di Enzo Moscato ed erede artistico, insieme alla sua compagnia.

“Ho scelto “Ritornanti” – spiega Claudio Affinito – poiché questo tema del ritorno a Benevento per Enzo Moscato è al centro dell’omaggio nel suo ricordo. Il ritorno di Enzo nella città che lo ha ospitato all’interno del Festival che orgogliosamente ha diretto, il ritorno della mostra fotografica che fu esposta negli anni della sua direzione, il ritorno della firma di un artista che prosegue stavolta nel suo ricordo nell’anno della sua scomparsa”.

“Enzo Moscato mi manca terribilmente – ha spiegato ancora l'attrice Cristina Donadio – ma il suo pensiero continua a vivere in noi che lo abbiamo conosciuto e in chi lo ascolta a teatro. Questo ricordo di Benevento ha molte valenze, amava questa città dove ha lavorato tanto”.