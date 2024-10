Giordano racconta il mondo degli eventi: tra creatività e rigore La presentazione del libro dell'artista affidata alla brillante conduzione di Rosanna Vigorito

“Una delle cose più strane? Un'attrice che non è riuscita a dormire a Benevento perché chiedeva il cambio di tappezzeria e del materasso in albergo”.

Dalle bizze degli artisti alla gestione degli imprevisti più disparati. Renato Giordano può tirarne fuori tante di storie singolari legate al dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Per la sua prima esperienza come autore di un libro, però, sceglie di essere "asettico" per sua stessa ammissione.

"L'evento" di Iacobelli Editore "è un manuale dedicato a chi organizza eventi" ha raccontato il direttore artistico di Benevento Città Spettacolo nell'appuntamento di presentazione del libro in programma, nel pomeriggio, all'auditorium San Vittorino di Benevento.

In una breve e densa chiacchierata con Rosanna Vigorito, imprenditrice e producer tv, il regista ha ripercorso la sua carriera dagli inizi alle grandi occasioni, dalle difficoltà ai successi, senza tralasciare gli incontri fondamentali.

“Lavoravo già in teatro e in tv quando conobbi Sandra Mastella – ricorda Giordano – è a lei che devo la carriera nel mondo degli eventi”.

Un dialogo con il pubblico effervescente e diretto anche grazie alla brillante conversazione di Rosanna Vigorito che, a tratti, si è lasciata travolgere dall'istrionico artista e si è raccontata: rispolverando sogni, ripercorrendo esperienze e anticipando novità anche per il reality tv di Ottochannel “Prenditi cura di me”.



Una serata piacevolissima e molto partecipata che ha preso il via con i saluti del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il primo cittadino dopo aver ricordato l'incontro con Giordano ha rilanciato il percorso dell'amministrazione per la città.

“Un evento che abbiamo inserito con piacere nell'ambito del nostro 'Autunno Chitarristico' ha aggiunto il direttore del Conservatorio, Giuseppe Ilario ricordando che “Renato Giordano è ormai parte della famiglia del 'Nicola Sala' dove insegna”.

“Con Giordano parliamo di competenze e merito – ha spiegato invece il Presidente del Nicola Sala, Caterina Meglio – ma il suo punto forte è la capacità di relazionarsi”.



Competenza, creatività, riconoscenza e passione nella strada di Giordano ma anche disciplina e rigore.

"Creare un evento è come condurre un'azienda, questo libro lo spiega bene" ha rilanciato Rosanna Vigorito capace di fargli regalare confessioni divertenti tra le pagine serie.

"Volevo condurre il festival di Sanremo..." ammette l'artista conquistando il pubblico con la sua verve disarmante in una piacevolissima serata tra amarcord e orizzonti tutti da scrivere.