the european kids musical trip l europa stregata dal mandolino

Il prossimo 3 novembre il progetto di cooperazione internazionale in ambito Erasmus, dal titolo The European Kids Musical Trip, approderà a Benevento.

L’orchestra dei giovanissimi mandolinisti, costituitasi nelle diverse tappe del viaggio musicale, con docenti e tutor, fra cui il M° Michele De Martino, docente di mandolino in forza al Nicola Sala, si esibirà in un bellissimo programma, il 3 novembre alle ore 18, presso il Teatro San Vittorino.

Saranno presenti rappresentanti e delegazioni delle diverse istituzioni partner del progetto, a cominciare dalla “Compagnie VBD & Co” di Marsiglia, capofila e ideatore di questo viaggio musicale, realizzato grazie ai fondi Erasmus - KA220 e le altre “Les 5 continents”, “Associação de Bandolins da Madeira” e “Académie de Musique de Malmedy”.

Un evento, come sottolineato dal Direttore del Conservatorio, Giuseppe Ilario, e ribadito dalla Presidente, Caterina Meglio, che è in linea con la politica di internazionalizzazione dell’istituzione sannita; la perseveranza mantenuta in questi anni nel perseguimento di questo obiettivo e l’instancabile impegno in esso profuso da parte di tutta l’istituzione, e in particolare dal nostro Coordinatore per le Attività Internazionali, M° Francesco D’Ovidio, ha creato le condizioni per riconoscimenti e risultati sempre più significativi, grazie ai quali la visibilità del Conservatorio e la sua attrattività, a livello nazionale e internazionale, dimostrano un trend in costante crescita.