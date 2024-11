Premio Internazionale Iside XII Edizione: Proroga delle Adesioni Tema centrale del concorso è "Venti anni di Facebook"

La XII edizione del prestigioso Premio Internazionale Iside annuncia con entusiasmo la proroga delle adesioni fino al 20 novembre 2024. Quest'anno, il tema centrale del concorso è "Venti anni di Facebook", un'analisi e celebrazione di come il celebre social network abbia influenzato e trasformato la comunicazione globale e le relazioni sociali.

Gli organizzatori invitano artisti, scrittori e creativi di ogni campo a partecipare a questa edizione speciale, offrendo l'opportunità di riflettere sull'impatto di due decenni di innovazioni e interazioni digitali. Il Premio Iside si propone di raccogliere opere che esplorino, tramite vari mezzi espressivi, il ruolo di Facebook nella nostra vita quotidiana e nella società contemporanea.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e per inviare le proprie opere, è possibile consultare il sito ufficiale www.premioiside.com. Non perdere l'occasione di essere parte di questo importante evento culturale e di

condividere la tua visione su venti anni di evoluzione digitale!