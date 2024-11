"I confini del mondo magico. Per una antropologia della Janara" Si presenta il 18 dicembre il libro di Scarinzi e De Tommasi

Janara, magia e antropologia nella pagine del nuovo libro edito da “Ideas” dal titolo “I confini del mondo magico. Per una antropologia della Janara”, un lavoro a quattro mani, quelle di Mario De Tommasi e Maria Scarinzi. Cooperativa Ideas e Janua Museo delle Streghe presentano il loro nuovo progetto di scrittura

partendo dall’antropologia per raccontare la strega beneventana, la Janara, che trova i suoi natali in un tempo e in uno spazio difficili da esplorare, in quanto la vedono fondersi e confondersi con lo stratificarsi del tempo.

Il saggio, nello specifico, vuole dare voce a tutti quegli attori sociali che hanno reso la nostra provincia un luogo in cui le donne hanno contribuito a scrivere pagine importanti del libro di una storia comune fatta di una miriade di narrazioni. Una fotografia il più possibile fedele della cultura indagata, pur nella consapevolezza che le sfumature che attraversano il territorio di ricerca sono innumerevoli e volerle riprodurre tutte sarebbe un’impresa titanica.

“I confini del mondo magico. Per una antropologia della Janara” sarà presentato il 18 dicembre, alle 18.00,

presso “Libreria Brabarossa” nell’ambito di “Dicembre in libreria” a cura dell’associazione Culture e Letture

aps.