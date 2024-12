Un 2024 di successi per la pianista sannita Giulia Falzarano Traguardi importanti per la musicista di Airola

Si chiude un anno artistico denso di impegni per la pianista airolana Giulia Falzarano. Un doppio concerto quello che è stato tenuto nei giorni scorsi dalla diciottenne cresciuta presso l'Accademia musicale "Mille e una nota" di Airola, riferimento diretto artisticamente dal Maestro Anna Izzo. Classe 2005, il talento caudino si è esibita Sabato 14 nel contesto della rassegna musicale "Grandi Maestri giovani talenti" sviluppatasi presso la Sala dei Conti del Castello di Acerra. Una manciata di giorni prima, invece, la medesima si era fatta ammirare allo storico Ascoli Piceno Festival, evento di significativo livello internazionale. Un Dicembre alquanto intenso che viene a chiudere un anno parimenti vivace per la pianista caudina impegnata in contesti importanti in tutto il territorio nazionale e salutata dal riconoscimento di più premi.

Si possono ricordare, a titolo del tutto esemplare e non esaustivo, la performance al Teatro Savoia di Campobasso per il concerto di pianoforte sviluppatosi nel contesto della edizione numero 55 della Stagione dei Concerti 2023-2024, kermesse promossa dalla Aps “Amici della Musica Walter De Angelis”; il primo premio assoluto nel contesto della seconda edizione del concorso pianistico internazionale “Nino Rota”, kermesse promossa dal Rotary Club “Brindisi Valesio” e diretta artisticamente dal Maestro Silvana Libardo; il concerto, ancora, di Potenza per il Festival Stabile e l'ulteriore presso il Palazzo mediceo di San Leo, in provincia di Rimini; l'esibizione, proseguendo, avutasi per l'occasione data dal Barletta Piano Festival ed il primo premio assoluto e il premio per la migliore esecuzione classica in un contesto di prestigio quale quello dato dal "Città di Minerbio International Piano Competition". Allieva del Maestro Pasquale Iannone, che la segue da oltre cinque anni, Giulia Falzarano è iscritta al Conservatorio di Bari e continua ad investire nel perfezionamento proiettandosi in un nuovo anno che si prospetta essere allo stesso modo denso di notevoli riscontri.