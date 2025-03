"Tra Pecurari e Coccia a Sole": su il sipario sul torneo di Poetry slam Sabato 8 marzo la finale che unisce Vitulano e Foglianise

Sabato 8 marzo si alzerà il sipario sulla finale del torneo di Poetry slam “Tra Pecurari e Coccia a Sole”, un evento unico che celebra la poesia, la creatività e l’unita` tra comunità.

Il poetry slam competizione poetica sui generis poiché si tratta di un dialogo diretto tra autore e pubblico. Ogni poeta ha tre minuti per declamare il proprio testo originale, senza l’ausilio di musica o oggetti di scena. A giudicare le performance e` una giuria popolare scelta tra il pubblico, che rende questo evento un’esperienza democratica e coinvolgente. La varietà dei temi affrontati dai poeti – dall’intimità delle

emozioni personali ai problemi sociali, dall’ironia alle provocazioni – e` una delle caratteristiche che rendono ogni serata di slam unica e indimenticabile. Il torneo di poetry slam, iniziato con tre serate di qualificazione, ha visto partecipare numerosi poeti, portando sul palco le loro parole potenti e originali. Da ogni qualificatoria sono emersi due finalisti, che ora si sfideranno per conquistare il titolo e ottenere l’accesso alle qualificazioni regionali.

Tutto ciò nasce dalla collaborazione tra Polifonia Creativa, “Rev – Read Eat Vitulano APS” e FlyshFact, un collettivo di Benevento che da anni promuove queste fantastiche performance culturali. La collaborazione tra queste realtà è la dimostrazione di un territorio dinamico, che attraverso l’arte vuole fare rete e creare valore sociale. L’idea alla base di “Tra Pecurari e Coccia a Sole” non si limita alla competizione. E` un grido d’aiuto e un’affermazione: “Noi siamo ancora qui.” Le associazioni organizzatrici vogliono dimostrare che la passione per l’arte e la creatività dei “giovani d’oggi” non e` svanita. Al contrario, trova nuove forme per esprimersi e sopravvivere, in un contesto sociale e culturale spesso disattento alle esigenze delle nuove generazioni. «“Tra Pecurari e Coccia a Sole” e` diventato molto più di un torneo di poetry slam. E` un simbolo di come due comunità possano unire le forze per costruire qualcosa di significativo e duraturo – affermano gli organizzatori - Questa sinergia rappresenta una risposta concreta a chi vede nel mondo di oggi una mancanza di dialogo e collaborazione. Vitulano e Foglianise, invece, scelgono di guardare al futuro con spirito positivo, dimostrando che l’arte può essere un ponte per unire le persone.»

Appuntamento a sabato 8 marzo alle ore 21,00 presso il REV (Fontana Reale) a Vitulano, un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della poesia, dell’arte e dell’unione.