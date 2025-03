Alla galleria Mondoromulo arte contemporanea inaugura "Abito" Il 15 marzo a Castelvenere al via l'esposizione curata da Francesco Creta

Alla galleria Mondoromulo arte contemporanea, di Castelvenere, il 15 marzo inaugura “Abito”, la mostra personale di Dario Vaccarella, curata da Francesco Creta.

Il percorso artistico di Dario Vaccarella inizia nella bottega dell’artista sannita Massimo Rao che lo indirizza verso un viaggio che passa per il teatro e che, come per magia, all’improvviso e in maniera involontaria, si incrocia con “Gomitolo” questo oggetto, o per meglio dire soggetto che “non è voluto diventare sciarpa”.

Abito è la più recente tappa di questo viaggio: “Un viaggio nelle direzioni sbagliate, incontro di errori e perdita di senso” (Francesco Creta) Il termine abito è volutamente ambiguo: l’abito è ciò che ci mettiamo addosso per magari nasconderci dal mondo oppure è il non luogo del trascorrere della vita, esattamente come

il guscio della lumaca. Mai la lana è stata come ora un foyer di discussioni ed incontri, la bandiera bianca delle corazze, il filo che cuce tutti in una sola trama.

“Abito è un invito a mettersi a nudo dinanzi alla propria coscienza: è l’espressa volontà di mettere a disposizione una moltitudine di Noi racchiusi in un unico Io". (Dario Vaccarella) La mostra consiste in un parco giochi di lana, legno e specchi, con cinque opere e due installazioni.

Dario Vaccarella nasce a Benevento nel 1975. Dal 1996 si trasferisce a Roma dove si diploma all’Accademia Internazionale di Teatro ‘’Circo a Vapore’’. Dopo diversi anni dedicati al teatro si trova casualmente ad incontrare un vecchio gomitolo di sua madre. L’incontro con il filo di lana gli permette di avere tra le mani una

nuova trama da narrare, da raccontare, da portare in scena. Dal 2000 al 2008 intensifica le sue conoscenze d’arte contemporanea facendo da assistente al duo artistico Perino&Vele. Vive e lavora a Frasso Telesino (BN).