Festival Filosofico, prossimo appuntamento con Carlo Galli Si affronterà il tema: “Conoscenza e politica: chi conosce chi ?"

Lunedi 17 Marzo 2025 alle ore 15,00 si terrà on line il quarto appuntamento dell’11° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La lectio è affidata a Carlo Galli che affronterà il tema: “Conoscenza e politica: chi conosce chi ?".

Per Aristotele la conoscenza è insieme alla socievolezza la caratteristica essenziale e naturale del genere umano. E in effetti non è possibile organizzare la politica senza fondarla sulla conoscenza. Naturalmente soggetti e oggetti della conoscenza variano nel tempo. Per Platone la conoscenza è prima di tutto quella del filosofo che conosce le idee, e poi indaga le qualità dell'anima dei cittadini; a Roma il fondamento della politica è la conoscenza del diritto e delle ritualità religiose; ma per la civiltà cristiana la conoscenza fondamentale, anche per la politica, è quella del Vangelo e dell'autorità della Chiesa. Nell'età moderna non c'è politica senza scienza, la conoscenza della natura orientata alla potenza e all'utilità; per l'idealismo la conoscenza non basta a fondare la politica, ma è necessaria l'autocoscienza individuale e collettiva; per il marxismo la politica esige la coscienza di classe. Oggi la conoscenza che fonda la politica è l'insieme delle competenze

tecniche senza le quali il sistema della vita associata non funziona; ma è una conoscenza difficile (rispetto alla quale c'è molta ignoranza) e al tempo stesso povera (non appagante), e perciò spesso si cercano complementi o sostituti, come conoscenze arcane, esoteriche

o complotti nascosti; rispetto a tutto ciò c'è l'alternativa della politica fondata sul riconoscimento personale fra pari. Carlo Galli ha insegnato Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Bologna. È stato a lungo presidente della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e direttore della rivista “Filosofia politica”. Ha ideato e dirige numerose collane scientifiche presso editori come il Mulino e Laterza, collabora con il quotidiano “la Repubblica”. Nei suoi studi ha analizzato le categorie politiche moderne (tra cui Stato, sovranità, rappresentanza, guerra) nella loro trasformazione storico-concettuale. Tra le sue opere recenti: Sovranità (Bologna 2019); Guerra (a cura di, Roma-Bari 2004, 2019 5 ); Forme della critica. Saggi di filosofia politica (Bologna 2020); Platone, la necessità della politica (Bologna 2021).

Introduce prof.ssa Carmela D’Aronzo- Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia", coordina: Antonella Tartaglia Polcini Assessora alla cultura del Comune di Benevento Docente di diritto Privato -Università degli Studi del Sannio.