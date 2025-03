In mostra "Luigi Vollaro. Dialogo con la materia" VIDEO E’ stata inaugurata presso il Museo Arcos di Benevento

E’ stata inaugurata presso il Museo Arcos di Benevento la mostra "Luigi Vollaro. Dialogo con la materia", curata dal critico d’arte Massimo

Bignardi, promossa dalla Provincia di Benevento, dal Museo Arcos in collaborazione con il Museo-Frac Baronissi e la Casa Turese Edizioni

d'arte, e realizzata con il sostegno di sponsor tecnici. La mostra è stata inaugurata dal Consigliere Provinciale Antonio Capuano, in rappresentanza del Presidente Nino Lombardi, alla presenza del Direttore artistico di Arcos Ferdinando Creta, che ha anche

coordinato l'evento artistico con Francesco Creta, del Direttore della Rete Museale della Provincia Alfonso Pacilio. Erano presenti l’Artista

Vollaro, il curatore Bignardi, ed un folto pubblico, composto da studenti e docenti del Liceo Artistico di Via Tiengo di Benevento,

artisti e scultori.

Vollaro espone venti sculture frutto di esperienze diverse: dalle terrecotte degli anni Ottanta ai "piombi" degli anni Novanta e all'ampio

ciclo dei "rami", dai primi del Duemila ad oggi. La Mostra resterà aperta fino a domenica 4 maggio 2025.