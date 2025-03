Al Festival filosofico Garrone racconta il dietro le quinte del suo cinema Martedì 25 Marzo alle ore 15 al teatro Comunale di Benevento

Martedi 25 Marzo 2025 alle ore 15,00 si terrà presso il teatro Comunale di Benevento il sesto appuntamento dell’11° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”.

Il rapporto tra conoscenza e cinema verrà affrontato da Matteo Garrone con una relazione dal titolo: “Matteo Garrone racconta il dietro le quinte del suo cinema”.

Matteo Garrone, è regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, si è affermato nei primi anni duemila come uno dei più interessanti cineasti della nuova generazione. Nel suo intervento, attraverso alcuni momenti dei Film di Pinocchio e Io Capitano, metterà in evidenza l’importanza del cinema come mezzo per rappresentare aspetti reali operando una conoscenza della vita con le sue sfumature e caratteristiche: "Al cinema io cerco un’autenticità e una verità che spesso vengono confuse con un eccessivo realismo. Sullo schermo, una storia vera può diventare falsa e una storia inventata può diventare vera. Per me è fondamentale trovare una verità con l’attore. Sono

disposto a creare un incontro tra la persona e il personaggio: scrivo un personaggio e poi, come un abito, lo faccio su misura per la persona che lo interpreterà”.

Matteo Garrone nasce a Roma nel 1968. Nel 1998 realizza con la sua casa di produzione, Archimede, il primo lungometraggio, Terra di

mezzo. Nel 1998 il suo secondo film, Ospiti e nel 2000 Estate romana. L'imbalsamatore (2002) riceve il David di Donatello per la migliore sceneggiatura e il migliore attore non protagonista e il Nastro d'Argento per il miglior montaggio. Nel 2005 è in concorso alla Berlinale con Primo Amore, premiato con l'Orso d'argento per la migliore colonna sonora.

Nel 2008 firma Gomorra, che conquista il Grand Prix al Festival di Cannes; vince 5 Premi EFA tra cui Miglior Film e Miglior Regia, 7 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento; viene candidato dall’Italia come Miglior Film Straniero agli Oscar ed entra nella cinquina dei Golden Globes oltre che ricevere la candidatura ai BAFTA ed ai César.

Con Reality (2012) ottiene di nuovo il Grand Prix al Festival di Cannes, 3 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento; tornerà a Cannes anche nel 2015 con Il Racconto dei Racconti con cui vince 7 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento.Nel 2018 Dogman viene premiato con la Palma d’Oro per il Migliore Attore, vince 9 David di Donatello e 8 Nastri D’argento e viene candidato dall’Italia agli Oscar come Miglior Film Straniero. Nel 2019 porta in sala Pinocchio che si aggiudica 5 David di Donatello e 4 Nastri d’Argento oltre che due candidature agli Oscar per Miglior Trucco e Miglior Costume. Io Capitano, presentato all’80 Mostra del Cinema di Venezia, vincitore del Leone d’argento per la Miglior Regia e del Premio Mastroianni al Miglior Attore emergente. E’ stato nominato come Miglior Film Internazionale per gli Oscar e per i Golden Globes. Distribuito in tutto il mondo da Pathe Films. Introduce prof.ssa Carmela D’Aronzo-Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia Coordina : Monti Buzzetti Adriano Redattore capo della redazione Cultura e spettacolo del TG2

Presidente del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.