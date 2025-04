‘Festival di Primavera’: al via oggi la VI edizione a Benevento Tre giorni di laboratori, incontri e spettacoli per celebrare la danza con ospiti d’eccezione

Prende il via nel pomeriggio di oggi, domenica 27 aprile, la VI edizione del ‘Festival di Primavera - Una Finestra sulla Danza’. Inserito nel cartellone della più ampia manifestazione ‘Città Spettacolo Risvegli’, il festival si propone di coniugare tecnica e cultura della danza attraverso laboratori pratici, dibattiti e spettacoli. La rassegna, che terminerà il prossimo 29 aprile – in occasione della Giornata Internazionale della Danza - si svolgerà presso il Teatro de La Salle di Benevento.

Anche quest'anno ospiti di livello arricchiranno l’evento: la prof.ssa Elena Viti, docente di Propedeutica della

Danza presso l'Accademia di Danza di Roma, il già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, Raffaele

Paganini, e il musicista e musicoterapista Luigi Giova.

Gli ingressi sono gratuiti, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione tramite mail al seguente

indirizzo: asdcentrostudidanzacarmencastiello@gmail.com

Il programma completo:

27 aprile:

- Ore 14:30 - Corso di Danze Popolari e Storiche con Elena Viti (per maestri di danza)

- Ore 16:30 - Laboratori di Danze Popolari e Storiche con Elena Viti (per bambini dai 4 agli 11 anni)

- Ore 17:30 - Incontro/dibattito su ‘Il valore educativo della danza’ con Elena Viti (per famiglie, insegnanti di

danza e operatori del mondo dell'educazione)

- A seguire presentazione del libro “Crescendo in Danza” di Roberto Prete.

28 aprile:

- Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 - Racconto danzato dell’Opera Coppélia di Léo Delibes con i giovani allievi del

Centro Studi Danza Castiello e la partecipazione dell'attore Maurizio Tomaciello.

- A seguire proiezione di una rappresentazione integrale di tale balletto.

- Dalle 18 alle 20 - Laboratori di danza:

LA DANZA E IL TEMPO - Le possibilità musicali, come "sentire" e contare la musica

LA DANZA E LO SPAZIO - Conoscere gli spazi del Teatro

LA DANZA E IL GESTO - Mimica e manierismo nella danza classica

LA DANZA E I COSTUMI DI SCENA - I modelli, i materiali

29 aprile:

- Ore 15:30-17:00 - Stage di Danza Classica con Raffaele Paganini presso il Centro Studi Danza, Via Piermarini 32, Benevento.

- Ore 18:00 - Conferenza-dibattito “La Danza per Tutti”, a cura di Laura Delfini.

A seguire “La Danza Caleidoscopica" di Raffaele Paganini. Conduce Lella Preziosi. Ingresso libero.

- Ore 19:30 - Spettacolo ‘Le Quattro Stagioni di Tumpa’ a cura del Maestro Luigi Giova e del Centro Studi Danza

Castiello.