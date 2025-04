Elio Pecora ha chiuso la rassegna di poesia Atlante delle Nuvole Si è concluso al museo Arcos il ciclo dedicato ai poeti contemporanei

Elio Pecora, poeta, narratore e critico letterario italiano, chiude i cinque incontri previsti dalla rassegna poetica "Atlante delle Nuvole - Incontro con la poesia contemporanea"; realizzata da Provincia e Sannio Europa in collaborazione con il Cenacolo Mandel e Casa Naima. Quella di Elio Pecora è una poesia di limpida eleganza e intensa umanità, che esplora l’interiorità, l’amore e il senso del tempo. Lo fa attraverso uno stile sobrio e musicale, in grado di coniugare introspezione e attenzione al quotidiano.

Al museo ArCos, dialogando con Antonella Rosa, Nicola Sguera e Domenico Cosentino, il poeta mette in evidenza l' importanza delle persone che ha amato, ma non solo: "Nella mia scrittura - afferma - conta moltissimo il peso delle persone che ho amato, ma anche chi non ho amato ha avuto un ruolo importante perché mi ha fatto pensare. Nella mia vita ho ascoltato i libri che ho letto, le parole e le frasi delle persone che mi tornavano in mente, con le quali ho avuto amicizia o vicinanza. Non siamo mai soli. Siamo fatti di tutti coloro che abbiamo intorno. Il poeta - sottolinea il maestro Elio Pecora - è testimone di ciò che vede e custode di quello che resta e costruisce per gli altri".

Evdenzia anche un concetto fondamentale: "La poesia non si insegna. Si può soltanto affinare la sensibilità e l' attenzione di chi la legge e comprende di cosa è fatta. Sono contrario ai ragazzi che scrivono poesie nelle scuole. A scuola si va per imparare cos'è la poesia".

"Delicatezza e ferocia - conclude- nella mia ultima opera convivono come nella vita. Siamo tutti delicati e feroci al tempo stesso. Se sei soltanto feroce, sei infernale. Se sei solo delicato, sei troppo fragile".