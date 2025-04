Benevento: l’étoile Paganini affascina il pubblico del ‘Festival di Primavera’ "Il valore formativo della danza classica e l’importanza di coltivare i sogni con impegno e amore"

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione l’ultima giornata della sesta edizione del ‘Festival di Primavera – Una finestra sulla danza’, evento ormai consolidato, che quest’anno ha animato il Teatro de ‘La Salle’ di Benevento in occasione della Giornata Internazionale della Danza.

Ospite d’onore dell’evento l’étoile Raffaele Paganini che ha incantato il pubblico – composto in gran parte da giovani danzatrici – con la sua umanità e il racconto appassionato di una vita dedicata alla danza.

Nel corso dell’incontro ‘La danza per tutti’, curato da Laura Delfini, Paganini – molto generoso nel raccontarsi - ha parlato del valore formativo della danza classica e dell’importanza di coltivare i sogni con impegno e amore. La sua testimonianza ha lasciato un segno nei giovani presenti, a testimonianza di una arte che si fa ponte tra generazioni. Una occasione preziosa di riflessione, confronto e crescita.

La giornata si è conclusa con lo spettacolo ‘Le Quattro Stagioni di Tumpa’, realizzato da Luigi Giova e dal Centro Studi Danza Carmen Castiello, in cui musica e danza hanno creato un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. “È fondamentale educare i giovani alla bellezza, alla disciplina e alla passione che la danza può trasmettere”, ha dichiarato Carmen Castiello, organizzatrice del Festival, che da anni si prodiga a favore di progetti di promozione educativa e culturale, di promozione della danza e della musica. “Spero di aver lasciato un segno in coloro che hanno partecipato. E’ importante farsi promotori di una danza di qualità“.