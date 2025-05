Al Museo del Sannio si presenta il romanzo di Diego Cugia su Corradino di Svevia Martedì 6 maggio alle ore 17, presso l’auditorium “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio

Martedì 6 maggio alle ore 17:00, l’associazione Amici dei Musei del Sannio e la Libreria Guida Benevento presentano, presso l’auditorium “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio, il romanzo storico di Diego Cugia “Il Principe Azzurro”, edito da Giunti.

Quando lo zio Manfredi venne sconfitto e ucciso nella battaglia di Benevento da Carlo d’Angiò, gli imperialisti italiani chiesero a Corradino di scendere in Italia, vendicarlo e sfidare il nuovo papa, francese come Carlo, che tradì il giovane svevo piazzando sul trono di Sicilia il re usurpatore. A soli sedici anni un ragazzino italo-tedesco, scomunicato dal papa, varcò le Alpi con un piccolo esercito per liberare l’Italia dal potere della Chiesa e dai tiranni stranieri. Tutti ricordiamo l’impresa di Garibaldi, ma del fantastico e lungimirante Corradino dagli occhi azzurri, che aveva avuto la stessa idea oltre mezzo millennio prima, si è quasi persa memoria.

Lo scrittore Cugia ci consegna “un inno alla giovinezza eterna, quell’indole ribelle e invincibile che ci rianima dopo ogni sconfitta e non arretra neanche davanti alla morte. Un romanzo imperdibile sul principe azzurro che avrebbe potuto cambiare la storia d’Italia e la nostra vita”. Diego Cugia, celebre per aver creato Jack Folla, inizialmente interpretato alla radio dal sannita Roberto Pedicini, dialogherà con la storica Rossella Del Prete. L’evento ha ricevuto il patrocinio morale della Provincia di Benevento.