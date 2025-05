Buon successo per il concerto di Striani e Rossi al Sacro Cuore Sotto la stretta e autorevole regia dei direttori artistici Minicozzi e Benvenuto

Nella splendida cornice della Chiesa “Sacro Cuore di Gesù” si è tenuto ieri sera il concerto dei sanniti Sofia Striani e Gabriele Rossi, sotto la stretta e autorevole regia dei direttori artistici Maria Rosaria Minicozzi e Antonio

Benvenuto. Sofia, originaria di Montesarchio, frequenta un’Accademia di musical londinese, ma la sua intenzione è quella di tornare a studiare in Italia, e precisamente presso il Conservatorio della nostra Città per seguire il corso di Canto pop; Gabriele Rossi, originario di Pannarano, frequenta l’ultimo anno del triennio di Canto lirico presto il

conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Entrambi hanno all’attivo un’intensa attività concertistica e numerosi concorsi vinti. I nostri due giovani talenti sanniti sono stati scelti per la loro eccezionale abilità vocale e la loro passione per la musica. Questi i brani offerti al numeroso pubblico presente:

Fratello sole sorella luna; Su ali d’aquila; Il mare calmo della sera; Panis angelicus; La vita è bella; Meraviglioso; L’Ave Maria di Vavilov; C’era una volta il west. Il bis, a richiesta del pubblico, ha riguardato l’interpretazione della celeberrima Ave Maria di Schubert. Alla fine un ringraziamento sincero è andato a padre Gianluca Manganelli, Parroco dei Cappuccini, per aver concesso l’utilizzazione del bellissimo spazio della Chiesa ove si è celebrato il concerto; l’altro ringraziamento è andato alla dott.ssa Lucia De Francesco, presidente Auser filo d'argento di Benevento, per aver promosso la manifestazione. “E’ stato un viaggio musicale e spirituale di altissimo livello con brani classici e contemporanei che ha visto in scena l’ottima interpretazione fornita dai due ragazzi sanniti,

i quali hanno consentito ai presenti di trascorrere una serata indimenticabile”, questa la dichiarazione rilasciata alla fine del concerto dal direttore artistico Antonio Benvenuto.