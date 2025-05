A Benevento i racconti per ricominciare La presentazione venerdì, ore 16, Giardino del Mago in Piazza Santa Sofia

Nell’incantevole Giardino del Mago nell’area del Museo del Sannio in Piazza Santa Sofia a Benevento, venerdì 16 maggio, alle ore 16,00, si terrà la presentazione del focus realizzato per i siti della rete museale della Provincia di Benevento dalla sesta edizione del festival “Racconti per ricominciare”.

Un festival nel festival che sarà descritto nel dettaglio attraverso gli interventi dei Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa Scarl, insieme a Giulio Baffi, Claudio Di Palma, Geppi Liguoro e Dora De Martino, responsabili artistici ed organizzativi di Vesuvioteatro e ad alcuni tra gli artisti impegnati nei vari allestimenti teatrali distribuiti nelle tre location attive in città.

Ideato e organizzato da Vesuvioteatro con il sostegno della Provincia di Benevento e di Sannio Europa Scarl la sezione sannita inizia venerdì 23 maggio la sua programmazione nella singolare formula itinerante ed ecosostenibile che caratterizza l’intero progetto teatrale, attivo quest’anno in undici città della Campania, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Teatro Pubblico Campano e di una vasta rete di partner pubblici e privati.

Spettacoli site - specific allestiti per le varie location, tratti in gran parte da testi originali e inediti, tutti ambientati negli spazi e illuminati dalla luce naturale del tramonto, che impegneranno a Benevento alcuni tra i più prestigiosi siti storici e culturali della città: dal Complesso Monumentale di Santa Sofia, al Complesso monumentale di Sant’Ilario a Port’Aurea, al Museo ARCOS.