Domeniche Armoniche torna la Musica in Villa Dal 7 giugno al 2 agosto, ogni domenica alle ore 19:00

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e la presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo, Rossella Del Prete, sono lieti di annunciare che anche quest'estate si terrà la rassegna “Domeniche Armoniche – Musica in Villa”. Giunta alla sua IV edizione, la manifestazione, coordinata artisticamente da Renato Giordano ed organizzata dal Comune di Benevento e Fondazione Benevento Città Spettacolo, trasformerà ancora una volta la storica cassa armonica della Villa Comunale di Benevento in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, all’intrattenimento e alla condivisione.

Dal 7 giugno al 2 agosto, ogni domenica alle ore 19:00, cittadini, famiglie e visitatori potranno vivere gratuitamente serate all’insegna della musica e dello spettacolo, immersi nel suggestivo cuore verde della città.

In allegato il programma completo della IV edizione di "Domeniche Armoniche - Musica in Villa".

