Mortaruolo lascerà l'esecutivo del Comune di Torrecuso Consigliere regionale impegnato per campagna elettorale al fianco di Del Basso De Caro e Valentino

“Nei prossimi lascerò l'esecutivo del mio Comune. Resto in consiglio ma lascio le deleghe”. Così il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo durante la conferenza stampa di fine anno. L'esponente del Pd sannita a causa dei tanti impegni e dell'ormai inaugurata campagna elettorale che nel Sannio vedrà candidati il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro – ancora non si sa se alla Camera dei deputati o al Senato – e Carmine Valentino, segretario provinciale del Pd e sindaco di Sant'Agata de' Goti.

Proprio in vista del grande impegno per la campagna elettorale, Erasmo Mortaruolo ha deciso di lasciare l'esecutivo di Torrecuso, guidato dal sindaco Erasmo Cutillo. “Già da domani – ha spiegato Mortaruolo rivolgendosi a Del Basso De Caro e Valentino – sarò a vostra completa disposizione per impegnarci tutti per questa tornata elettorale. Ringrazio il mio sindaco (Cutillo ndr) ma ora gli impegni sono tanti ma non lascerò lo scranno da consigliere”.

Al.Fa