Pietrelcina: patto d'amicizia con il comune di Faggiano La firma nel paese in provincia di Taranto: patto dettato dalle tradizioni in comune

Dopo Assisi, un nuovo rapporto di amicizia instaurato per il Comune di Pietrelcina. Nei giorni scorsi, infatti, a Faggiano, comune in provincia di Taranto, alla presenza del sindaco di Pietrelcina Masone, del prefetto di Benevento Paola Galeone, e del sindaco di Faggiano, è stato firmato un protocollo d'Intesa che incentiva l'amicizia dei due comuni sulla base di una tradizione importante che unisce i due enti: il presepe vivente.

Di qui l'impegno dei due sindaci per incentivare la collaborazione e favorire uno scambio interistituzionale e culturale con l'obiettivo della promozione turistica e dello sviluppo socio economico, grazie appunto alle tradizioni popolari, tra queste il presepe vivente.