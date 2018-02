Maltempo: Anche a San Nicola Manfredi scuole chiuse lunedì La decisione del sindaco Errico: "Decisione volta a limitare pericoli per incolumità e sicurezza"

Dopo Montesarchio anche il sindaco di San Nicola Manfredi, Fernando Errico ha optato, vista l'ondata di maltempo che secondo le previsioni meteo si riverserà sul Sannio a partire da questa notte, per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Pesa in particolare la preoccupazione del ghiaccio che si formerà sulle strada visto che, se la situazione relativa alle precipitazioni nevose non dovrebbe essere particolarmente critica per contro si annunciano temperature molto rigide e in drastico abbassamento che potrebbero favorire la formazione di ghiaccio.



Questa la nota dell'amministrazione di San Nicola Manfredi: "L'amministrazione comunale di San Nicola Manfredi ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 26 febbraio. L'allerta meteo, che annuncia il rischio di precipitazioni nevose a quote basse con sensibile calo delle temperature a partire dalla serata di domenica, ha spinto l'ente ad adottare il provvedimento.

La decisione riguarderà, per il momento, la sola giornata di lunedì. Nell'ordinanza il sindaco invita, in caso di neve, a prestare la massima attenzione al fine di limitare ogni pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Pertanto si raccomanda di limitare gli spostamenti ai soli casi di necessità e con le necessarie dotazioni invernali, di non sostare vicino ad edifici pericolanti o alberi ed evitare di uscire di casa durante forti nevicate".