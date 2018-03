Guardia Sanframondi si prepara alle giornate Fai In programma il 24 e 25 marzo

Il comune di Guardia Sanframondi si prepara a partecipare alla XXVI edizione delle Giornate Fai di primavera, che si svolgeranno i prossimi 24 e 25 marzo.

Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) è una Fondazione a carattere nazionale, senza scopo di lucro, che ha come fine esclusivo la tutela , la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, della natura e dell’ambiente, della cultura e dell’arte.

L’Amministrazione comunale guardiese, ha deciso di aderire a tale iniziativa, iscrivendosi al Fai anche come socio sostenitore, perché si tratta di un’occasione unica per scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico e per ammirare le bellezze del territorio.

Per l’organizzazione dell’evento, oltre agli studenti delle scuole guardiesi, saranno coinvolte anche alcune Associazioni attive sul territorio, come le Acli, la Protezione Civile e la Misericordia. Ciò è di fondamentale importanza - ha affermato il Capodelegazione Fai di Benevento, Patrizia Bonelli – in quanto trasmettere la passione per la cultura è una delle principali missioni del Fai. Si tratta di una lodevole iniziativa – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura del comune guardiese , Elena Sanzari – per promuovere le bellezze storiche ed artistiche del nostro territorio. Guardia vanta un importante patrimonio culturale e, queste occasioni, sono preziose per dare la possibilità ai cittadini di conoscere, apprezzare ed essere consapevoli di quanto Guardia sia ricca di importanti monumenti culturali che appartengono a tutta la collettività.

Anche la Trasmissione “Sereno Variabile” si occuperà delle Giornate Fai di Primavera, e il servizio televisivo su Guardia andrà in onda il 24 marzo, su Rai 2, alle ore 18.45.

Redazione Bn