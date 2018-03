Dugenta: parte la nuova carta di identità elettronica Sistema già perfettamente funzionante

Da ieri 15 marzo 2018 è partita anche nel Comune di Dugenta l’emissione della nuova carta d’identità elettronica che sostituisce quella cartacea.

L’Ufficio anagrafe comunale ha già prodotto questa mattina, alla presenza del sindaco Clemente Di Cerbo, i primi documenti, testando il sistema perfettamente funzionante. La Carta di identità elettronica ha le dimensioni di una carta di credito e può essere richiesta dalle persone residenti nel Comune di Dugenta esclusivamente nei seguenti casi: alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento; in caso di smarrimento o furto di carta d'identità in corso di validità.

Per ottenere il duplicato è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente, etc); in caso di deterioramento del precedente documento: è necessario presentarsi allo sportello con la carta deteriorata. Non può essere richiesta per cambio di indirizzo o residenza e qualora il documento cartaceo sia ancora valido. La carta d’identità elettronica ha validità uguale alla precedente carta cartacea e precisamente: 3 anni, per i minori di 3; 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni; 10 anni, per i maggiorenni. La carta viene emessa o rinnovata con validità fino al giorno del compleanno del titolare. Il cittadino può chiedere la Cie nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione presentandosi personalmente allo sportello Anagrafe presso il Municipio in Nazionale n.139.

I diritti da pagare per l’emissione della nuova carta sono: Euro 22,20 in casi di rilascio nuova Cie scaduta; euro 27,00 in caso di rilascio Cie per furto/smarrimento/distruzione. Tutte le altre notizie utili sono consultabili sul sito internet http://www.comune.dugenta.bn.it/ e possono essere richieste al personale dell’Ufficio Anagrafe negli orari d’ufficio.

Un altro passo avanti verso la modernizzazione della macchina comunale che si impegna quotidianamente a fornire ai cittadini servizi pubblici in grado di migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e utente.

Redazione Bn