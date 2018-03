Telese Terme: "Un Tempo per l'ascolto e per le famiglie" Domani il secondo incontro

Secondo incontro nell’ambito di “Un tempo per l’ascolto…un tempo per le famiglie”, progetto curato dall’Associazione “Il Girasole Onlus”.

Con questo appuntamento si apre il ciclo di incontri specifici per età evolutiva e non si poteva che partire dall’infanzia. La data è quella di mercoledì 21 marzo, ore 16.30, presso la sede dell’IC di Telese Terme (sita in Viale Minieri). La tematica “Crescere figli emotivamente intelligenti” intende affrontare la rilevante importanza che l’infanzia riveste nella crescita di una persona… le nostre radici. L’invito è rivolto, in particolare, ai genitori dei bambini dell’infanzia, seppure aperto al territorio e a chiunque interessato.

L’incontro prevede la gradita presenza di Imma Florio, medico pediatria Asl Benevenyo, nell’ottica del valore che l’integrazione dei saperi ha per la costruzione del ben-essere individuale e sociale e per la prevenzione dei disagi evolutivi, con la psicoterapeuta Anna Tecce (presidente dell’associazione proponente). “Per prevenire - dichiara Anna Tecce - dobbiamo prenderci cura dei genitori a partire dalla prima fase evolutiva dell’individuo. I bambini, per la formazione di quel fondamentale senso di se stessi o personalità, hanno bisogno di sviluppare un attaccamento sicuro e coerente, nonché della possibilità di fare esperienza di rispecchiamento o per dirla, attraverso il contributo dei principali maestri della psicologia dell’età evolutiva, hanno bisogno di qualcuno, possibilmente una madre, che sia in grado di essere “base sicura “ (Bowlby) per il bambino o “madre sufficientemente buona” (Winnicott).”

La finalità è quella di promuovere una cultura psicologica fondata sulla prevenzione e sulla valorizzazione delle risorse di ognuno nella propria funzione genitoriale, per indebolire quelle barriere specialistiche settoriali attraverso la proposta di un’integrazione di competenze professionali, per esempio tra pediatra e psicologo.

In contemporanea ci sarà il laboratorio ludico-ricreativo per i figli condotto da Fiorella Califri e Virginia Di Gioia, psicologhe volontarie dell'associazione proponente.

Redazione Bn