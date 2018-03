La nuova carta d’identità elettronica a San Nicola Manfredi L’Amministrazione comunale sannicolese ha attivato tutte le procedure

Al via nel Comune di San Nicola Manfredi il rilascio della nuova carta d’identità elettronica. L’Amministrazione comunale sannicolese ha infatti attivato tutte le procedure per adeguarsi alla normativa che prevede l’entrata in vigore del nuovo documento obbligatorio che sostituisce quello tradizionale cartaceo.

Si tratta di una tessera in policarbonato, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza con un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione, mentre sul retro della carta il codice fiscale è riportato anche come codice a barre. I cittadini potranno richiedere la nuova carta di identità elettronica presso il Comune recandosi allo Sportello Anagrafe, alla scadenza di quella attualmente in uso o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

Oltre all’impiego ai fini dell'identificazione, la nuova carta può essere utilizzata per richiedere un’identità digitale sul sistema Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che consente l'accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.

All'atto della richiesta di emissione della carta il cittadino può esprimere inoltre il consenso/diniego alla donazione degli organi. Il Cnt (Centro Nazionali Trapianti) assicura la gestione di tale informazione. Il rilascio della dichiarazione è facoltativo e può essere effettuato solo sul territorio nazionale.

Prima di avviare la pratica per la carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del Comune, la somma di 22,21 euro di cui 16,79 euro il Comune provvederà a girare all'Erario, mentre i restanti 5,42 euro quali diritti fissi e di segreteria.

La tessera può essere spedita direttamente all’indirizzo di domicilio del cittadino che la riceverà entro sei giorni dalla richiesta, oppure presso il Comune o un indirizzo da lui indicato.

La validità è uguale a quella della carta d’identità cartacea tradizionale, ossia dieci anni. In caso di minorenni la validità varia in base all’età: sotto i tre anni sarà triennale, quinquennale invece tra i tre e i diciotto anni.

Redazione Bn