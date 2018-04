Mastella: "A Ceppaloni candidato sindaco sarà De Blasio" Mastella lancia la candidatura dell'attuale vicesindaco di Ceppaloni

“L’esperienza politico-amministrativa di Uniti per Ceppaloni continuerà con la candidatura a sindaco dell’attuale vicesindaco Ettore De Blasio”. Ad annunciarlo è l’on. Clemente Mastella. “Dopo una riflessione con il sindaco Claudio Cataudo, che ringrazio per il suo costante impegno, con i consiglieri comunali e con altri amici ed amiche di esperienze civiche e politiche, si è deciso di proseguire il percorso avviato con il passaggio del testimone dall’attuale primo cittadino, che sarà candidato alla carica di consigliere comunale, all’amico Ettore De Blasio che, per le sue capacità amministrative, ha sempre dimostrato di essere in sintonia con gli elettori. Nella consapevolezza della legittimità di altre aspirazioni, con il dottor De Blasio si avvierà un percorso che metterà assieme tradizione, esperienza e rinnovamento, proiettando Ceppaloni verso il 2023”, aggiunge l’ex ministro della Giustizia. “Le sfide del futuro sono davvero tante, finora, nonostante le ristrettezze economiche degli enti locali, a Ceppaloni sono stati conseguiti importanti risultati in ogni settore. Certo, c’è tanto ancora da fare e sono convinto che Ettore, Claudio e gli altri amici ed amiche che si cimenteranno in questa nuova ed avvincente sfida collocheranno ancora una volta il cittadino al centro della loro azione amministrativa”. Infine, Mastella afferma: “Da ex sindaco di Ceppaloni non solo sarò il garante di una squadra che è già ben assortita ma, come ho già fatto in passato, darò il mio contributo per un nuovo protagonismo del territorio".