Raduno auto d’epoca dedicato ad Antonio Mellusi A Torrecuso

L'Amministrazione comunale di Torrecuso, in collaborazione con il Club Ruote Storiche di Benevento guidato da Michele Benvenuto, organizza, domenica 22 aprile 2018, il secondo raduno di auto d'epoca dedicato alla figura dell'illustre concittadino Antonio Mellusi.

La manifestazione si svolgerà in coincidenza con la I° Edizione di “TorreAntico e Calici”, evento dedicato all’antiquariato, accompagnato da degustazioni e spettacoli in piazza e per le vie del centro storico. Il raduno di auto d'epoca, inquadrato in questo contemporaneo avvenimento, darà particolarrnente risalto alla presenza del Club ed i partecipanti potranno godersi una giornata all'insegna del buongusto, della cordialità e della ospitalità.

Di particolare interesse ed attesa la conferenza di Michele Benvenuto, sul tema "Quattro passi tra storia, paesaggio e geologia" che attraverso delle slides offrirà un quadro virtuale delle caratteristiche del territorio.

Redazione Bn