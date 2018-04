A Molinara parte "Un'ora con...": primo ospite Maggiò Lo storico presidente della Juve Caserta: "Dopo anni capisco l'eccezionalità di quanto fatto"

Si è tenuta ieri a Molinara un'interessante rassegna che ha l'obiettivo di promuovere storie particolari legati al mondo dello sport e della cultura. L'artefice di questa iniziativa è il sindaco Giuseppe Addabbo che al primo appuntamento ha ospitato lo storico presidente della Juve Caserta Gianfranco Maggiò. Tifosissimo della compagine bianconera, il primo cittadino del comune fortorino ha sottolineato l'importanza che ha rivestito la famiglia Maggiò per lo sport campano e, in particolare, quello casertano. Ha anche annunciato delle novità per quanto riguarda il prossimo appuntamento della rassegna, in programma tra due mesi, che vedrà la presenza del presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito, capace di portare il club giallorosso dalla serie C2 alla serie A: “Lo scopo – esordisce il sindaco - è quello di far conoscere il nostro territorio, intrecciandolo con alcuni personaggi importanti del mondo dello sport, della cultura, della politica e dell'economia che hanno raggiunto obiettivi importanti. Sono un devoto della Juve Caserta e non potevo cominciare questa rassegna con Gianfranco Maggiò, capace di vincere un campionato italiano nel 1991 con soli calciatori casertani. Penso che questa sia una impresa irripetibile”.

Gianfranco Maggiò divenne presidente della Juve Caserta nel 1987, ereditandola dal compianto padre Giovanni che riuscì a rilanciare il basket casertano anche con la costruzione dello storico impianto denominato Palamaggiò. Ha scritto a fuoco il suo nome nella storia dello sport campano e non solo grazie alla fantastica vittoria ottenuta nel 1991 del campionato, raggiungendo un'impresa mai eguagliata da una compagine meridionale. E' rimasto in carica fino al 1998. Nel frattempo la Juve Caserta ha vissuto alti e bassi, fino alla scomparsa dello scorso anno. Considerate le difficoltà, Maggiò è tornato in cattedra per ridare un futuro dignitoso alla gloriosa compagine bianconera che nella prossima stagione ripartirà dalla serie B. Ecco le sue parole: “Ricordare cose così belle credo che possa essere di aiuto per cercare di costruire qualcosa di altrettanto bello. Ripensare allo scudetto dopo tanti anni ti porta a realizzare appieno l'eccezionalità di ciò che siamo riusciti a realizzare”.

Ivan Calabrese