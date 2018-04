Interruzioni elettriche a Colle Sannita per lavori: ecco dove Lavori programmati per venerdì 27 aprile 2018, dalle 9 alle 13

E-distribuzione di Benevento comunica che per programmati lavori lungo le linee elettriche, venerdì 27 aprile 2018, dalle 9 alle 13, è stata programmata un'interruzione di energia elettrica che interesserà numerose zone del comune di Colle Sannita.

Le zone interessate dall'interruzione elettrica che tuttavia, in alcuni casi, potrà riguardare solo alcuni tratti sono: via Molino, via Carminelli, via Nazionale, via Pistocchi, via Mandroni, via Giorgioni, via Chiesa, via Fattori e via Bebbiana.

Nelle aree interessate sono stati affissi anche dei manifesti. E-distribuzione invita gli utenti durante l'interruzione a non utilizzare ascensori e di non commettere imprudenze anche perchè, durante le interruzioni la linea potrebbe essere rimessa in servizio per qualche istante o pochi minuti.