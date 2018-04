Domeniche della salute: parola d'ordine prevenzione Screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno domani a Morcone

Il Rotary Club Morcone - San Marco dei Cavoti, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato provinciale di Benevento, le Misericordie d’Italia (sezione di Morcone e San Marco dei Cavoti) e con l’associazione “Mani Tese” di Morcone organizza la giornata senologica in occasione delle domeniche della salute.

L’appuntamento per uno screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno è previsto per domani, domenica 29 aprile, a Morcone presso l’ambulatorio “Girolamo Gentile” dell’Asl in via Roma dove si potranno effettuare le visite a cura di Ettore Gentile che, alle 12.30, nella sala conferenze dell’Asl illustrerà i fattori di rischio del tumore al seno, ma anche come prevenirlo; al termine dell’incontro seguirà un aperitivo.

I responsabili scientifici delle “Domeniche della Salute” sono Franco Cocca, pediatra neonatologo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera “Rummo” e Angela Vittoria Cioccia, biologa presso il laboratorio analisi dell’Ospedale “S. Alfonso” di Sant’Agata dei Goti.

“Dopo la visita al nostro Club - dice il presidente del Rotary Club Morcone - San Marco dei Cavoti, Tommaso Paulucci - del Governatore del Distretto 2100 Calabria - Campania, Luciano Lucania, con grande soddisfazione di tutti, con le domeniche della salute riprendono le attività esterne del Club privilegiando la prevenzione e l’educazione sanitaria. Intanto sono in cantiere iniziative dedicate al mondo della scuola ma anche culturali nel periodo estivo per coinvolgere l’associazionismo che già opera nell’Alto Sannio”.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 48.000 nuovi casi di tumore al seno ed è la forma di neoplasia più frequente nel sesso femminile. Grazie, però, ai continui progressi della medicina e agli screening si può prevenire e diagnosticare in fasi precoci. I fattori di rischio sono vari, come: stile di vita, età e fattori genetico-costituzionali. Il 5-7 % circa dei tumori del seno è ereditario, legato cioè alla presenza nel DNA di alcune mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2.

Nuovi appuntamenti con le domeniche della salute sono previste il 3, 10 e 24 giugno rispettivamente nei comuni di San Marco dei Cavoti, Molinara e Circello. Sempre su iniziativa del Rotary Club Morcone - San Marco dei Cavoti sono in programma altre giornate dedicate alla prevenzione ed alla medicina sociale.

Redazione Bn