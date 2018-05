Rifiuti, convocato il consiglio provinciale a Sassinoro La convocazione è stata diramata dal presidente Ricci

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha disposto la convocazione del Consiglio Provinciale di Benevento per venerdì 11 maggio 2018, alle ore 10.30, presso la Palestra Comunale sita alla via Casale Valle in Sassinoro per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: “Insediamento dell’Impianto di Rifiuti nel Territorio del Comune di Sassinoro – Parere Contrario”.

La convocazione è stata diramata da Ricci a seguito delle risultanze dell’incontro avutosi ieri alla Rocca dei Rettori con il Presidente del Comitato Civico “Rispetto e tutela del territorio” di Sassinoro, Nicola Zacchino, ed una delegazione di cittadini dell’Alto Tammaro tra i quali anche amministratori regionali ed ex amministratori della confinante Regione Molise, tutti contrari alla realizzazione di un impianto di compostaggio nel Comune di Sassinoro.

