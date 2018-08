Ponte via Volturno, il sindaco chiede sopralluogo La tutela della sicurezza della circolazione stradale dopo la tragedia di Genova

"Il Comune di Limatola ha presentato una richiesta per un sopralluogo urgente da svolgere sul ponte di via Volturno alla Regione Campania, alla Provincia di Benevento ed al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania". Lo annuncia il sindaco di Limatola Domenico Parisi.

"Chiediamo - spiega il primo cittadino - che venga effettuato un sopralluogo da parte gli uffici competenti della Provincia e della Regione, insieme all'ufficio tecnico comunale, per procedere al monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione del ponte in via Volturno di proprietà della Regione Campania. Tale ponte è interessato infatti quotidianamente da un intenso traffico veicolare soprattutto di mezzi pesanti.

La tutela della sicurezza della circolazione stradale - conclude Parisi - rappresenta una priorità inderogabile per le istituzioni e auspichiamo che queste verifiche possano essere attutate nel più breve tempo possibile."

Redazione Bn