Servizio Civile, approvata graduatoria dei progetti Decreto della Regione Campania

Con decreto dirigenziale n. 382 del 10.07.2018 della Regione Campania è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati per l’anno 2018 per l’impiego di volontari di Servizio Civile.

Tra i progetti approvati anche i due presentati dal Comune di Guardia Sanframondi.

Il primo denominato “Biblioteca tra Arte e Lettura” prevede l’impiego di 10 giovani per 30 ore settimanali ciascuno distribuite su cinque giorni.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di creare le condizioni per garantire un servizio bibliotecario efficiente e continuativo per i propri cittadini e consolidare l’immagine della biblioteca come istituto culturale per l’apprendimento e l’informazione lungo tutto l’arco della vita. Anche gli stranieri saranno interessati attraverso iniziative in biblioteca e servizi informativi dedicati all’integrazione degli stessi, una comunità in crescita che ha trovato in Guardia un luogo tranquillo ed accogliente dove vivere e far crescere e studiare i propri figli. Ulteriori destinatari i turisti che soprattutto in occasione degli eventi raggiungono Guardia, ciò al fine di far scoprire loro le bellezze ed il patrimonio culturale di cui è ricco il paese.

Il secondo denominato “Protezione Civile Solidarietà Ambiente” prevede anch’esso l’impiego di 10 giovani per 30 ore settimanali ciascuno distribuite su cinque giorni.

Gli obiettivi sono quelli di ridurre il rischio di incendio boschivo, attraverso il rafforzamento delle attività antincendio e delle campagne di sensibilizzazione rivolte in particolare alla popolazione agricola, diffondere e sostenere attivamente in un’ottica di partecipazione civica la cultura dell’autoprotezione e della prevenzione nella cittadinanza e favorire l’acquisizione, da parte dei giovani, di norme comportamentali di autodifesa in caso di emergenza. I volontari saranno impiegati anche in attività di supporto al personale del Comune nel garantire la sicurezza, non solo in occasione di eventi pubblici, ma anche in momenti particolari della giornata, come all’ora di uscita degli alunni dalle scuole.

Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere presentate entro il 28 settembre 2018. Tra i requisiti previsti l’aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

I giovani volontari saranno impiegati per un periodo di dodici mesi e riceveranno un assegno mensile di 433,80 euro.

Tutta la documentazione necessaria è reperibile sul portale istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.comuneguardiasanframondi.gov.it

Redazione Bn