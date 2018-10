IX settimana del benessere psicologico, ecco il Sannio Tappa a Cerreto Sannita

Martedì 9 ottobre alle ore 18:30 una tappa della IX edizione della settimana per il benessere psicologico in Campania sarà vissuta a Casa Santa Rita, a Cerreto Sannita, sede della cooperativa sociale di comunità iCare e della Caritas diocesana. Il tema di quest’anno sarà quello della resilienza come forma di resistenza e come capacità di affrontare e superare le difficoltà di tutti i giorni, riorganizzando positivamente il proprio vissuto.

Al centro del dibattito gli spazi di comunità, come costruirli e come iCare è un modello prezioso su questa necessità. Dopo i saluti di Pierpaolo Parente, presidente del Coordinamento Istituzionale Ambito B04, e di Antonella Bozzaotra, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, interverranno la psicologa Fabiola Filippelli, responsabile del progetto della Caritas diocesana, della cooperativa sociale di comunità “iCare” e della Fondazione “Ianieri-D’Ambrosio” “Casa delle Donne”, il direttore della Pastorale Sociale, del Lavoro e del Laboratorio Cives dell’Arcidiocesi di Benevento Ettore Rossi e i giornalisti Michele Palmieri e Giovanni Pio Marenna. Modererà l’incontro Mariacristina Ciervo della cooperativa sociale di comunità iCare.

L’evento, così come tutti gli incontri della Settimana del Benessere Psicologico in Campania, organizzati dall’Ordine degli Psicologi della Campania, sono promossi dall’Anci Campania, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dagli assessorati regionali alle Politiche sociali e alle Pari Opportunità.

Redazione Bn