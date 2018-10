"Attualità in tema di Epatologia" Convegno a Guardia Sanframondi

Sabato 13 Ottobre presso la sala Consiliare del Castello di Guardia Sanframondi si terrà la sesta edizione del Convegno “Attualità in tema di Epatologia“ organizzato da Vincenzo Guadagnino responsabile del Servizio di Epatologia della Casa di Cura San Francesco di Telese Terme.

Dopo lo straordinario successo ottenuto con i potentissimi farmaci che hanno eradicato l’infezione da virus dell’epatite C, le malattie epatiche croniche di origine metabolica ed autoimmune in uno con quelle legate all’abuso degli alcolici, rappresentano attualmente le patologie epatiche a più elevata diffusione nella popolazione generale ed in particolare nella nostra provincia; la loro tendenza ad evolvere nel tempo verso la cirrosi con un forte aumento del rischio di carcinoma epatico, fanno di tali patologie un problema di estrema rilevanza sul piano medico e socio-sanitario.

Nel corso del Convegno, presieduto da Gerardo Casucci direttore della U.O. di Medicina Generale della Casa di Cura “San Francesco” di Telese Terme, insieme a Guadagnino i più importanti specialisti epatologi ospedalieri Campani faranno il punto sugli ultimi e più aggiornati percorsi diagnostico-terapeutici .

Redazione Bn