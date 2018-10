Domenica appuntamento con la Scacchiera vivente di Solopaca Il programma

A Solopaca domenica 14 ottobre torna l’appuntamento con la Scacchiera vivente e con la Festa dei Nonni organizzata dal Centro sociale Non solo anziani in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con la Cantina di Solopaca, con il Cesvob di Benevento ed i ragazzi del Servizio Civile Universale del Centro di Servizi.



Programma al via alle 11.30 con la messa presso la parrocchia di San Martino. Poi al pomeriggio dalle 15.00 appuntamento in piazza Perlingieri dove, dopo i saluti istituzionali del presidente del “Centro sociale Non solo anziani” Filomena Fusco, del sindaco Pompilio Forgione e dei parroci don Claudio Carofano e don Antonio Raccio, prenderà il via la partita della “Scacchiera vivente”.



In chiusura, le premiazioni del miglior brano del concorso “I nonni si raccontano” e della coppia di nonni più anziana.

Redazione Bn