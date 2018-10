Comune Sant'Agata smentisce opposizione e convoca conferenza Dopo i manifesti contro il sindaco Valentino, la vice Nicoletta Vene: "Non temiamo i confronti"

Il vice sindaco di Sant'Agata de' Goti, Nicoletta Vene, a nome anche degli altri componenti della giunta comunale, comunica che “la prossima settimana si terrà una conferenza stampa per illustrare lo stato finanziario dell'ente e non solo , al fine di rendere tutti partecipi della verità dei fatti e delle attività poste e da porre in essere; anche alla luce delle recenti iniziative di " certa opposizione" a dir poco irrispettose e mistificatrici . Questa amministrazione ha sempre inteso guardare Avanti , ma se occorre guardare al passato certo essa -e non altri - non teme alcun confronto".