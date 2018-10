Rischio sismico e idrogeologico: risorse insufficienti Bosco: "Scarseggiano le risorse per infrastrutture e rinnovo contratti

Per la Uil Avellino/Benevento il dibattito di questi ultimi giorni ci dice che nel nostro Paese c’è bisogno di infrastrutture e di mettere in sicurezza il territorio che è a rischio sismico e idrogeologico. Ma le risorse a disposizione continuano a essere insufficienti, e quelle che ci sono non si spendono né subito e né bene. Eppure ci sarebbe una riforma a costo zero per provare a sbloccare questa situazione: delegificare.

L’Italia ha più norme di qualsiasi altro Paese europeo e tale condizione rallenta o frena del tutto i progetti di sviluppo. In questo quadro la manovra varata dal Governo ha un segno contrario all’austerità, ma poi i provvedimenti delineati non vanno nella direzione auspicata. Come al solito, mancano ancora i testi per poter esprimere un giudizio compiuto, ma le prime indicazioni non ci appaiono soddisfacenti. Solo per citare alcuni aspetti: manca la riduzione delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, mentre si dà spazio all’ennesimo condono; attendiamo di capire, inoltre, come si intende proseguire nella modifica della legge Fornero; infine, non ci sono le risorse per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego.

“A chi, solitamente dall’alto – dichiara Fioravante Bosco (Uil Avellino Benevento) -, non esita a tenere la Pubblica Amministrazione nell’occhio del ciclone delle critiche, non possiamo che ribadire con forza, che non vi può essere alcuna miglioria dell’efficienza ed efficacia dei servizi offerti dal settore pubblico senza investire nelle risorse strutturali, finanziarie e umane delle singole istituzioni”.

Redazione Bn