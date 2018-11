A Telese Terme arriva la fibra ottica Il sindaco Carofano: "Opera fondamentale per il futuro di Telese"

"A Telese Terme arriva la fibra ottica ultraveloce dopo gli interventi fatti da Telecom! Entro la fine del mese di novembre saranno attive utenze fibra 30 mega e 100 mega su viale Minieri, dalle Terme lato destro fino alla Maugeri, via Caio Ponzio fino al Parco Madonna delle Grazie, via Cristoforo Colombo fino alla chiesa. Da domani saranno attive le utenze di via Isonzo, Corso Trieste e via Venezia". Ad annunciarlo è il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano.

"Si tratta di un’opera fondamentale per il futuro di Telese Terme e per lo sviluppo turistico del nostro Comune. I nostri giovani - scrive il primo cittadino - avranno ulteriori possibilità nello studio ma anche gli uffici pubblici, sanitari e i servizi in generale ne trarranno notevoli benefici".