Ceppaloni, finanziamento per via Brecciale a Santa Croce Il sindaco De Blasio: “Era il primo impegno preso in campagna elettorale”

Il comune di Ceppaloni ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Campania di € 1.419.028,00 per il rifacimento di Via Brecciale nella frazione Santa Croce. Il comune aveva presentato una proposta progettuale che è stata accolta insieme a quella di altri 41 enti del territorio sannita.

Soddisfatto il primo cittadino Ettore De Blasio che ha ricordato: ”In campagna elettorale quello di via Brecciale è stato il primo impegno che abbiamo preso con la popolazione e il finanziamento ottenuto dalla Regione ci permetterà di agire e mantenere questa promessa”. Quella di via Brecciale è una questione che sta molto a cuore all’amministrazione in carica che in questi giorni è impegnata anche nella promozione del territorio e di un prodotto pregiato come il Tartufo bianco. “La promozione dei nostri prodotti è importante e per questo il lavoro è costante –sottolinea De Blasio-. Nel fine settimana tra i 24 e il 25 novembre organizzeremo l’edizione 2018 di “Tartufo al Borgo” che è la seconda parte della festa iniziata a settembre con “Castello e Dintorni”. Si trattano di eventi importanti per aprire le porte del nostro paese ai turisti che giungeranno anche grazie all’arrivo del “Treno Storico” che per la prima volta farà tappa a Ceppaloni”.