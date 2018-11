A Morcone il convegno Libere di essere, Violenza di genere... Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

“LIBERE DI ESSERE, Violenza di genere: mai più In-differenza” il titolo del convegno organizzato dall’amministrazione comunale di Morcone in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’incontro sarà l’occasione per affrontare il preoccupante fenomeno della Violenza di Genere, analizzarne le cause e discutere degli strumenti per prevenirla e contrastarla.

Interverranno la professoressa Antonella Tartaglia Polcini, Università del Sannio, Don Nicola De Blasio, Caritas Diocesana di Benevento, la psicologa Sara Stringara e l’avvocato Francesca Verdicchio per “Sportello Donna” e la professoressa Rossella Del Prete, Università del Sannio.

Durante il convegno letture ed interpretazioni degli studenti del Liceo Scientifico Don Peppino Diana di Morcone.

L’incontro sarà moderato dall’assessore alle parti opportunità del comune di Morcone, dott.ssa Giulia Ocone, promotrice dell’evento. L’assessore, in collaborazione con le altre donne dell’amministrazione, ha fortemente voluto l’organizzazione di questa giornata, “L’’informazione è l’unico modo per combattere l’indifferenza e la differenza di genere e promuovere la cultura del rispetto”.

L’appuntamento è fissato per domenica 25 novembre, ore 17.30, centro Universitas –Morcone.