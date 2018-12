San Lorenzello tra i borghi medievali campani più belli Carmine Martino: "Piccoli comune da ammirare e salvaguardare"

L'occasione di visitare San Lorenzello, in provincia di Benevento, è stata l'accensione delle luminarie artistiche. Le luci d'artista, che illuminano in questo periodo San Lorenzello, insieme a quelle di Salerno sono un vanto per la Regione Campania, per le loro originalità.

"Vari eventi socio culturali, si susseguiranno in questo periodo - scrive Carmine Martino - che in maggior parte si terranno nel settecentesco Palazzo Massone, sede dell'Ente Culturale “ Nicola Vigliotti “ operante dal 1984, il cui Presidente è Alfonso Guarino.

Il borgo medievale di San Lorenzello, con alle spalle il Parco Regionale del Matese, è costituito da piccole stradine serpeggianti, intersecantesi tra di loro. Piccole piazzette, che in questo periodo natalizio sfavillano di luci, animate da piccoli complessi musicali, e, con capannelli di turisti che fanno da sfondo.

In questa rappresentazione medievale, si scoprono le numerose botteghe di ceramica artistica, di produzione san lorenzese e le botteghe di antiquariato, con esposti mobili d'epoca.

San Lorenzello - conclude Martino - nel tempo, come la descriveva Maria Luisa D'Aquino “Nulla è mutato nel paesaggio antico: a oriente la montagna di Cerreto con il bianco Santuario. Ad occidente Mont'Acero maestoso elevata al cielo la mistica poesia della montagna.

Un borgo quello di San Lorenzello, che vale la pena di essere visitato, come appunto è stato fatto con lo scambio culturale avvenuto il 9 dicembre, tra l'Ente Culturale Nicola Vigliotti” e l'associazione di Volotariato "Bagliori di Luce" di Flumeri.

Un ringraziamento al preside Tullio Ruggieri, consigliere con delega alla cultura di San Lorenzello e al Presidente Alfonso Guarino, per l'escursione turistica del borgo."

Redazione Bn