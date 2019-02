Domenica spettacolo di Voci Confinanti e openmic al Bibliofilo A San Giorgio del Sannio

Nuovo appuntamento in Campania col gruppo artistico “Voci Confinanti”, composto da Maria Pia Dell’Omo, Antonio Di Lorenzo, Milena Di Rubbo e Alfredo Martinelli. I performer si esibiranno con lo spettacolo “Estreme Congiunzioni” presso Il Bibliofilo di San Giorgio del Sannio (BN), in Piazza Immacolata n°4.

“Voci Confinanti” è un progetto di poesia performativa dove la musica si mescola a varie lingue che corrono in parallelo ai testi originali italiani. Gli artisti sono spesso ospiti di appuntamenti culturali, festival, mostre.

Allo spettacolo, seguirà openmic: un momento in cui si invitano i presenti a prender parte attiva alla serata leggendo sul palco i propri componimenti.